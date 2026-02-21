«Самый дорогой автограф в РПЛ». Генич показал подарок от «Зенита»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился фотографиями футболки новичка «Зенита» Джона Дурана с автографом игрока. Футболист перебрался в санкт-петербургский клуб из саудовского «Аль-Насра» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Самый дорогой автограф в РПЛ, который у меня пока есть. Спасибо за презент ФК «Зенит», — написал Генич в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Константина Генича

После перехода в «Зенит» Дуран стал самым дорогим футболистом Мир Российской Премьер-Лиги. Его трансферная стоимость по оценке специализированного портала Transfermarkt составляет € 32 млн. В январе 2025-го «Аль-Наср» заплатил за нападающего € 77 млн.