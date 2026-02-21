«Не думаю об этом». Тудор — о борьбе «Тоттенхэма» за выживание в АПЛ

Тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор в преддверии матча с «Арсеналом» ответил на вопрос о том, считает ли он, что клуб борется за выживание в Премьер-лиге.

«Неважно, думаю я об этом или нет. Чтобы было понятнее, борьба за каждую позицию – за вылет, за первое место, за квалификацию в УЕФА – для меня важно то, чего ты добиваешься на этой неделе. Ничего не даст, если ты начнёшь думать о вылете или о борьбе за выживание. Все эти цели – они далеки. Я никогда не придаю им значения. Я никогда не говорю о результатах. Я никогда не говорю о том, чего нам нужно достичь в конце сезона. Я в это не верю. Я верю в сегодняшнюю тренировку. Это всё, о чём я хочу, чтобы игроки думали. Я твёрдо настаиваю на том, что нам нужно делать на тренировке, после разговора я общаюсь с каждым по отдельности, даю конкретные советы, всё, что у меня есть, – любовь, поддержка, правильные советы, так что всё дело в этом. Наше место в турнирной таблице Премьер-лиги – это следствие этого», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 58 очками после 27 игр. «Тоттенхэм» находится на 16-й строчке с 29 очками после 26 матчей. От зоны вылета команду отделяет пять очков. Матч 27-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 22 февраля.