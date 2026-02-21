Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов обозначил фаворитов этого сезона РПЛ

Игорь Семшов обозначил фаворитов этого сезона РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов ответил на вопрос, кого он считает фаворитами Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Эксперт выделил «Зенит» и «Краснодар», а также отметил, что составить конкуренцию им может ПФК ЦСКА.

— Для меня два фаворита в чемпионате — «Краснодар» и «Зенит». ЦСКА отстает на четыре балла, но может составить им конкуренцию. Зимой они качественно усилились, — заявил Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на момент зимнего перерыва турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», в активе которого 40 очков. На втором месте идёт «Зенит», а замыкает тройку лидеров московский «Локомотив».

Комментарии
