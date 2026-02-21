«Бавария» — главный претендент на защитника «Нанта» Тати стоимостью € 40-50 млн — Конур

«Бавария» является основным претендентом на подписание центрального защитника «Нанта» Тилеля Тати. Мюнхенский клуб видит в 18-летнем футболисте долгосрочный вариант для линии обороны. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Fussballdaten.

По информации источника, зимой французский клуб отклонил предложение «Челси» о покупке Тати в размере € 30 млн. В «Нанте» ожидают, что летом смогут продать защитника за € 40-50 млн. В случае вступления в борьбу за футболиста мадридского «Реала» и «Барселоны» стоимость его потенциального трансфера способна превзойти € 60 млн.

В нынешнем сезоне Тати принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

