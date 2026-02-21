Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Детские ошибки и комичные голы». Радимов раскритиковал «Ювентус»

«Детские ошибки и комичные голы». Радимов раскритиковал «Ювентус»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил игру «Ювентуса» в обороне в нынешнем сезоне. Он раскритиковал защитников туринской команды за детские ошибки и курьёзные пропущенные голы.

— Футболисты «Ювентуса» в обороне совершают детские ошибки. Они начинают возиться с мячом в своей вратарской и пропускают комичные голы. Команде не хватает баланса между атакой и защитой, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Ювентус» в текущем сезоне итальянской Серии А набрал 46 очков. Туринская команда занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Интер», на счету которого 61 очко.

Материалы по теме
Фото
«Ювентус» представил дополнительный комплект игровой формы с горизонтальными полосками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android