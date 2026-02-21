«Детские ошибки и комичные голы». Радимов раскритиковал «Ювентус»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил игру «Ювентуса» в обороне в нынешнем сезоне. Он раскритиковал защитников туринской команды за детские ошибки и курьёзные пропущенные голы.

— Футболисты «Ювентуса» в обороне совершают детские ошибки. Они начинают возиться с мячом в своей вратарской и пропускают комичные голы. Команде не хватает баланса между атакой и защитой, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Ювентус» в текущем сезоне итальянской Серии А набрал 46 очков. Туринская команда занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Интер», на счету которого 61 очко.