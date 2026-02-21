Артета прокомментировал инцидент с Винисиусом в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал инцидент, произошедший в матче Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Бенфикой», в котором полузащитник мадридского клуба Винисиус Жуниор обвинил хавбека португальской команды Джанлуку Престианни в расистских высказываниях.

«Именно поэтому мы проводим встречи с Премьер-лигой или УЕФА перед началом сезона, чтобы убедиться, что все хорошо осведомлены о протоколах и о том, чего мы ожидаем друг от друга. Очевидно, что в этом спорте нет места расизму. Я думаю, нам нужно придерживаться этого, а что касается наших действий в подобных случаях, я думаю, нужно рассматривать каждый случай индивидуально, чтобы понять, какой вариант будет наилучшим», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.