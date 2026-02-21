Скидки
Энтони Гордон отреагировал на слухи об интересе «Ливерпуля» и «Арсенала»

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».

«Всё как обычно. Я ничего не слышал. Возможно, им сначала нужно рассказывать об этом мне, прежде чем рассказывать вам [СМИ]. Я уже достаточно повидал на своём пути, чтобы понять, что всё это полная чушь. Я сосредоточен на себе и на команде, сосредоточен на текущем моменте.

Если заглядывать слишком далеко в будущее, начинаешь показывать результаты ниже ожидаемых. И, поверьте, я это делал [раньше], но сейчас так делать не буду», — приводит слова Гордона Football Transfers.

Гордон играет за «Ньюкасл» с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

