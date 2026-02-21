Скидки
«Челси» заключил контракт с новым титульным спонсором

«Челси» заключил контракт с новым титульным спонсором
«Челси» заключил контракт с компанией IFS, работающей в сфере технологий искусственного интеллекта. Соглашение рассчитано до 2028 года, однако в качестве титульного спонсора лондонцев организация будет выступать только до конца сезона-2025/2026. Логотип поставщика программного обеспечения для промышленного ИИ появится на форме мужской и женской команд лондонцев уже в выходные, когда они сыграют свои матчи в чемпионате Англии.

«Это партнёрство — заявление о намерении продолжать лидировать в этой области, используя возможности передовых технологий и раскрывая потенциал ИИ для улучшения всего, что мы делаем на поле и за его пределами», — приводит слова президента Джейсона Ганнона официальный сайт клуба.

«Челси» оставался единственным клубом английской Премьер-лиги без титульного спонсора в сезоне-2025/2026. Контракт с телекоммуникационной компанией Three был расторгнут в 2023 году из-за санкций против бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. После этого на передней части футболок лондонцев появлялись логотипы спортивной технологической компании Infinite Athlete и девелопера Damac. По данным BBC Sport, руководство клуба рассчитывает зарабатывать около £ 65 млн (€ 74 млн) за сезон по контракту со следующим долгосрочным титульным спонсором.

В субботу, 21 февраля, «Челси» на своём поле примет «Бёрнли» в 27-м туре АПЛ. Команда Лиама Росеньора занимает пятое место в таблице чемпионата, набрав 44 очка.

