Елагин: ноющие, вечно недовольные болелы «Арсенала», ваш негатив идёт против вашей команды

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался об отношении болельщиков «Арсенала» к главному тренеру команды Микелю Артете. В двух последних матчах английской Премьер-лиги «пушкари» сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Ноющие и вечно недовольные болелы «Арсенала»! Ваш негатив идёт против вашей любимой команды. После каждой потери очка или трудной победы вы постоянно наезжаете на Артету. Он проделал великолепную работу! Так помогите ему и команде. Направьте положительные эмоции в помощь команде! Вера чудеса творит!» — написал Елагин в телеграм-канале.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками в 27 встречах. Отрыв от «Манчестер Сити», у которого остаётся игра в запасе, составляет пять очков.