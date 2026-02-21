Скидки
Футбол

Семшов выделил главную проблему «Локомотива»

Семшов выделил главную проблему «Локомотива»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов выделил главную проблему московского «Локомотива», которая мешает команде бороться за наивысшие места. По мнению эксперта, железнодорожники испытывают сложности с командами из нижней части таблицы — эти потери очков сказываются на турнирном положении.

— У «Локомотива» есть проблемы с командами из нижней части таблицы. Они с ними теряют слишком много очков. Этих баллов часто не хватает в борьбе за высокие места, — заявил Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне «Локомотив» идёт на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

