Энцо Фернандес хочет продлить контракт с «Челси» на фоне интереса «Реала» — The Athletic

Полузащитник «Челси», чемпион мира Энцо Фернандес желает договориться с лондонским клубом о новом контракте в нынешнем году на фоне интереса со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, аргентинский футболист хочет добиться более выгодных условий по новому трудовому соглашению.

Аргентинец играет за «Челси» с января 2023 года. В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

