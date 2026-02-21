Кафанов разобрал пропущенные Сафоновым голы в матче Лиги чемпионов «Монако» — «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Монако» (3:2). Вратарь пропустил два мяча в первом тайме, на первой и 18-й минутах.

«Вины Матвея нет ни в этом матче, ни в других четырёх, которые он провёл после залеченной травмы. С «Монако», при наличии в своей штрафной восьми игроков, нападающий соперника беспрепятственно забивает первый мяч головой с близкого расстояния и второй после выхода один на один по центру ворот. В первом случае, когда Головин сделал резкую уходящую подачу, выходить не имело смысла.

Во втором — просто расстрельная ситуация после потери мяча в центре поля и неудачных действий Маркиньоса. Игроки «ПСЖ» создают много моментов в каждой игре, забивают немало, но в обороне часто играют слишком недисциплинированно», — заявил Кафанов в интервью Livesport.