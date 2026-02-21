Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов разобрал пропущенные Сафоновым голы в матче Лиги чемпионов «Монако» — «ПСЖ»

Кафанов разобрал пропущенные Сафоновым голы в матче Лиги чемпионов «Монако» — «ПСЖ»
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Монако» (3:2). Вратарь пропустил два мяча в первом тайме, на первой и 18-й минутах.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Вины Матвея нет ни в этом матче, ни в других четырёх, которые он провёл после залеченной травмы. С «Монако», при наличии в своей штрафной восьми игроков, нападающий соперника беспрепятственно забивает первый мяч головой с близкого расстояния и второй после выхода один на один по центру ворот. В первом случае, когда Головин сделал резкую уходящую подачу, выходить не имело смысла.

Во втором — просто расстрельная ситуация после потери мяча в центре поля и неудачных действий Маркиньоса. Игроки «ПСЖ» создают много моментов в каждой игре, забивают немало, но в обороне часто играют слишком недисциплинированно», — заявил Кафанов в интервью Livesport.

Материалы по теме
Сафонов пропустил два мяча! А Головин получил красную в матче ЛЧ с «ПСЖ». LIVE
Live
Сафонов пропустил два мяча! А Головин получил красную в матче ЛЧ с «ПСЖ». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android