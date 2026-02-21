Радимов провёл параллель между «Балтикой» и клубом Ла Лиги

Бывший российский футболист Владислав Радимов провёл параллель между калининградской «Балтикой» и испанским клубом «Эльче».

«Эльче» на своём поле показывает качественную и привлекательную игру. Удел таких команд, которые только вернулись в элиту, это борьба за выживание. Грозит ли в РПЛ такое «Балтике»? После продажи двух футболистов я не думаю, что «Балтика» сможет задержаться на том же уровне. Но всё равно она большую часть дистанции уже прошла. Ей точно не грозит вылет. «Балтика» выглядит монолитно и на выезде, а вот «Эльче» в гостях смотрится беззубо», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».