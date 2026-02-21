Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов провёл параллель между «Балтикой» и клубом Ла Лиги

Радимов провёл параллель между «Балтикой» и клубом Ла Лиги
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов провёл параллель между калининградской «Балтикой» и испанским клубом «Эльче».

«Эльче» на своём поле показывает качественную и привлекательную игру. Удел таких команд, которые только вернулись в элиту, это борьба за выживание. Грозит ли в РПЛ такое «Балтике»? После продажи двух футболистов я не думаю, что «Балтика» сможет задержаться на том же уровне. Но всё равно она большую часть дистанции уже прошла. Ей точно не грозит вылет. «Балтика» выглядит монолитно и на выезде, а вот «Эльче» в гостях смотрится беззубо», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Мы сохранили команду». Талалаев подвёл итоги зимнего трансферного окна для «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android