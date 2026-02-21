Руни считает, что «Реал» боролся бы за топ-4 в чемпионате Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением относительно того, какое место мадридский «Реал» занимал бы в английской Премьер-лиге.

«У них стало бы гораздо больше сложных игр в течение календарного года, чем в Испании. По моему мнению, они вошли бы в четвёрку лучших. Возможно, им будет непросто в некоторых выездных матчах», — сказал Руни в видео аккаунта Prime Video Sport UK на странице в социальной сети X.

После 24 туров Ла Лиги «Реал» набрал 60 очков и занимает первое место. Сегодня, 21 февраля, «сливочные» встретятся с «Осасуной» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

