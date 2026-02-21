Скидки
Главная Футбол Новости

«Продолжаю ловить динозавров». Акинфеев опубликовал фото с Жирковым
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился совместной фотографией с тренером московского «Динамо» Юрием Жирковым. Бронзовые призёры чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России встретились в Абу-Даби во время зимних тренировочных сборов.

«Продолжаю ловить динозавров на сборах. Юрий Валентиныч — огонь», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Игоря Акинфеева

Юрий Жирков выступал за ЦСКА с января 2004 по июль 2009 года, после чего перебрался в английский «Челси». Помимо армейцев, в Мир Российской Премьер-Лиге экс-футболист выступал за махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки».

