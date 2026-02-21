Талалаев: «Балтика» сыграет против «Зенита» с трапа самолёта
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче с «Зенитом». Команды встретятся в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 27 февраля.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— В Санкт‑Петербурге один из самых комфортабельных стадионов в Европе — крытый, поддерживает нужную температуру, газон будет качественный. Поэтому мы приняли решение не прилетать в Россию заранее, а прибыть за день до игры, восстановиться. Можно сказать, что проведём матч «с трапа самолёта», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Балтика» на момент зимней паузы в сезоне занимает пятое место в РПЛ. «Зенит» идёт на второй строчке.
