Талалаев: «Балтика» сыграет против «Зенита» с трапа самолёта

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче с «Зенитом». Команды встретятся в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 27 февраля.

— В Санкт‑Петербурге один из самых комфортабельных стадионов в Европе — крытый, поддерживает нужную температуру, газон будет качественный. Поэтому мы приняли решение не прилетать в Россию заранее, а прибыть за день до игры, восстановиться. Можно сказать, что проведём матч «с трапа самолёта», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Балтика» на момент зимней паузы в сезоне занимает пятое место в РПЛ. «Зенит» идёт на второй строчке.