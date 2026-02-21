«Пусть забирают». Sport.es — о позиции «Барселоны» по Шлоттербеку на фоне интереса «Реала»

«Барселона» не собирается конкурировать с мадридским «Реалом» за подписание центрального защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Внутри каталонского клуба повторяют фразу: «Пусть «Реал» забирает Шлоттербека, если он им нужен». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в стане сине-гранатовых считают, что защитник «шмелей» не тот, кто нужен команде на текущий момент. «Барселона» проявляет желание приобрести центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони.

В нынешнем сезоне Шлоттербек принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

