Спаллетти: «Комо» — сильная команда с талантливым тренером Фабрегасом

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти провёл пресс‑конференцию перед матчем с «Комо», в ходе которой оценил соперника.

«Комо» — сильная команда, которая умеет применять на практике наставления своего тренера. [Сеск] Фабрегас талантлив, и с момента своего приезда он стремился привить своей команде качества, которые сделали его таким разносторонним игроком, способным на всё и всегда стремящимся контролировать игру. Я думаю, что он один из лучших тренеров в Италии на данный момент, и я знаю, как он работает, потому что, когда я тренировал национальную сборную, я ездил посмотреть, как Комо работает на поле в течение недели», — приводит слова Спаллетти официальный сайт туринской команды.

На данный момент «Ювентус» занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, имея 46 очков после 25 туров. «Комо» располагается на шестой строчке с 42 очками. Матч 26-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Комо» состоится сегодня, 21 февраля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.