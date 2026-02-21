Кафанов назвал лучших вратарей мира по игре ногами, на выходах и на линии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в формате блиц-опроса назвал лучших, по своему мнению, вратарей мира по трём показателям: игре на линии, игре ногами и игре на выходах, отметив выступающих за рубежом россиян Матвея Сафонова и Никиту Хайкина.
— Лучший в мире по игре на линии?
— Сафонов и Хайкин.
— По игре на выходах?
— Нойер.
— По игре ногами?
— Эдерсон, — сказал Кафанов в интервью Livesport.
В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» с Сафоновым в воротах одержал победу над «Монако» (3:2). На той же стадии норвежский «Будё-Глимт», в основном составе которого вышел Хайкин, одолел итальянский «Интер» (3:1).