Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал условие для того, чтобы ЦСКА стал главным фаворитом РПЛ

Радимов назвал условие для того, чтобы ЦСКА стал главным фаворитом РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов назвал условие для того, чтобы ПФК ЦСКА стал главным фаворитом Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. По мнению эксперта, для этого Радимов должен выиграть первые три матча весны, в которых соперниками армейцев станут «Ахмат», «Динамо» и «Балтика».

— Если ЦСКА в первых трёх турах наберёт девять очков, то он будет главным претендентом на победу в РПЛ. Если они возьмут шесть очков, то это будет нормальный результат, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На момент зимней паузы в сезоне ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.

Материалы по теме
Радимов провёл параллель между «Балтикой» и клубом Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android