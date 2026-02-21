Радимов назвал условие для того, чтобы ЦСКА стал главным фаворитом РПЛ

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов назвал условие для того, чтобы ПФК ЦСКА стал главным фаворитом Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. По мнению эксперта, для этого Радимов должен выиграть первые три матча весны, в которых соперниками армейцев станут «Ахмат», «Динамо» и «Балтика».

— Если ЦСКА в первых трёх турах наберёт девять очков, то он будет главным претендентом на победу в РПЛ. Если они возьмут шесть очков, то это будет нормальный результат, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На момент зимней паузы в сезоне ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.