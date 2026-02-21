Sport.es: «Барселона» была в шаге от обмена Гави на Верратти и Руиса из «ПСЖ» в 2023 году

Бывший футбольный директор «Барселоны» Матеу Алемани договорился об обмене полузащитника Гави на футболистов «ПСЖ» Марко Верратти и Фабиана Руиса в 2023 году. Главный тренер парижского клуба Луис Энрике, на тот момент только возглавивший команду, также приветствовал эту сделку. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, обмен не произошёл по причине прихода в каталонский клуб спортивного директора Деку летом 2023 года. Португальский специалист считал, что «Барселона» проиграет от указанной сделки, поскольку ей придётся взять на себя серьёзный контракт Верратти, а также лишиться одной из звёзд академии в лице Гави.

Подчёркивается, что сам Гави, как и его окружение, не хотел уходить из «Барселоны». Однако у полузащитника могло бы не остаться выбора, если бы «блауграна» начала переговоры с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Гави провёл за сине-гранатовых два матча. С августа футболист восстанавливается после травмы мениска.

