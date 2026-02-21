«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча 27-го тура АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент «Манчестер Сити» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл» с 36 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед», «сороки» на домашнем стадионе встретятся с «Эвертоном». Оба матча пройдут 28 февраля.