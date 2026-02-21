Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Манчестер Сити — Ньюкасл Юнайтед: онлайн-трансляция матча 27-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 23:00

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча 27-го тура АПЛ начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Манчестер Сити» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл» с 36 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед», «сороки» на домашнем стадионе встретятся с «Эвертоном». Оба матча пройдут 28 февраля.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Манчестер Сити» не проигрывает в семи матчах подряд во всех турнирах
Комментарии
