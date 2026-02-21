Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осасуна — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 20:30

«Осасуна» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 встреч чемпионата Испании «Осасуна» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Реал» заработал 60 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

В предыдущем туре «Осасуна» сыграла вничью с «Эльче» (0:0), а «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад» (4:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Арбелоа: в матче с «Бенфикой» был тот «Реал», который мы все хотим видеть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android