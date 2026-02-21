«Осасуна» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 встреч чемпионата Испании «Осасуна» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Реал» заработал 60 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

В предыдущем туре «Осасуна» сыграла вничью с «Эльче» (0:0), а «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад» (4:1).