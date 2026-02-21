Семшов: потеря Баринова аукнется «Локомотиву» весной

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о московском «Локомотиве» в преддверии возобновления сезона. В 19-м туре Мир РПЛ железнодорожники сыграют с «Пари НН». По мнению Семшова, у москвичей не возникнет проблем в игре против нижегородцев. Однако на весеннем отрезке сезона на «Локомотиве» может сказаться потеря капитана Дмитрия Баринова — зимой он перешёл в ПФК ЦСКА.

— Потеря Баринова аукнется «Локомотиву» весной. Он был не только хорошим футболистом, но и стержнем команды. Проблем с «Пари НН» у команды не должно возникнуть. Они должны их обыгрывать с запасом. Тем более Нижний Новгород потерял Боселли, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».