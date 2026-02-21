Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Глушенков — о новичках «Зенита»: Дюранта знаю, в НБА играет. А Джона проверим в минус пять

Комментарии

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями от новичков команды — бразильца Джона Джона и колумбийца Джона Дурана, пополнивших состав в зимнее трансферное окно.

— Как вам Джон Джон?
— Я не успел с ним потренироваться. Увидел его в товарищеском матче с «Динамо» — судить тяжело. Проверим его на искусственном поле в «Оренбурге» или в Калининграде в минус пять градусов. Вот и будем говорить.

— Что знаете про Дурана?
— Кевина Дюранта знаю, в НБА играет.

— А Джон Дуран?
— Пока не пересекался с ним особо.

— Ему 22 года, поиграл в Колумбии, в МЛС, в АПЛ феерил, затем — «Аль-Наср» и Турция, а сейчас — РПЛ.
— Ну, нормально, человек деньги заработал, — приводит слова Глушенкова издание «РБ Спорт».

