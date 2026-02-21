Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
«Почему-то мало писали». Кафанов высказался об игре Сафонова, Хайкина и Худякова в Европе

Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил выступления российских голкиперов в Европе: Матвея Сафонова («ПСЖ»), Никиты Хайкина («Будё-Глимт») и Даниила Худякова («Штурм»).

«С Никитой общаемся, поздравлял со всеми его победами. Ему есть чем гордиться в своей карьере и конкретно в общем этапе нынешней Лиги чемпионов. Никита своей блестящей игрой помог своему клубу пройти в следующий этап Лиги чемпионов. Ещё бы отметил Даню Худякова из австрийского «Штурма».

Об этом почему-то мало писали, но каждый из трёх наших российских вратарей, выступающих за рубежом, признавался в январе лучшим на каком-то этапе. Даня, скажем, получил приз лучшего игрока в матче Лиги Европы с «Бранном» (1:0). Никита — в последнем туре Лиги чемпионов. Матвей — во встрече со «Страсбургом», — поделился Кафанов в интервью Livesport.

