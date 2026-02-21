365Scores: «Интер» может поспорить с «МЮ» за Бальде из «Барселоны» с отступными в € 1 млрд

«Интер» наравне с «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к крайнему защитнику «Барселоны» Алексу Бальде. Итальянский клуб видит в 22-летнем футболисте замену для Федерико Димарко, чей контракт заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на 365Scores.

По информации источника, в трудовом соглашении Бальде указана сумма отступных в размере € 1 млрд, поэтому в случае желания «Интера» или «Манчестер Юнайтед» приобрести защитника им придётся сделать выгодное предложение сине-гранатовым.

В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: