Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Спаллетти: нам нужно проанализировать ситуацию после матча с «Галатасараем»

Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти провёл пресс-конференцию перед матчем 26-го тура Серии А с «Комо». Он обсудил последние результаты команды и матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов УЕФА, завершившийся со счётом 2:5.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15'     1:1 Копмейнерс – 16'     1:2 Копмейнерс – 32'     2:2 Ланг – 49'     3:2 Санчес – 60'     4:2 Ланг – 75'     5:2 Боэ – 86'    
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'

«Мы осознаём последние результаты, и теперь нам нужно решить, что с ними делать и как реагировать: именно понимание силы команды покажет, как всё обернётся. Нам необходимо правильно и объективно проанализировать ситуацию, используя эту боль как трамплин для дальнейшего подъёма.

Не нужно позволять себя удалить через десять минут — к сожалению, так и есть. Мы хотим, чтобы нас судили в матчах 11 на 11. Есть моменты, когда нужно думать лучше, не позволять втянуть себя в хаос. Нужно сохранять ясную голову, чтобы принимать решения. В игре с «Галатасараем» мы слишком поддавались эмоциям и не сумели скрыть некоторые наши сомнения в принятии решений», — приводит слова тренера официальный сайт туринского клуба.

Матч «Ювентус» — «Комо» состоится сегодня, 21 февраля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Италия — Серия А . 26-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Комо
Комо
