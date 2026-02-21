Спаллетти: нам нужно проанализировать ситуацию после матча с «Галатасараем»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти провёл пресс-конференцию перед матчем 26-го тура Серии А с «Комо». Он обсудил последние результаты команды и матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов УЕФА, завершившийся со счётом 2:5.
«Мы осознаём последние результаты, и теперь нам нужно решить, что с ними делать и как реагировать: именно понимание силы команды покажет, как всё обернётся. Нам необходимо правильно и объективно проанализировать ситуацию, используя эту боль как трамплин для дальнейшего подъёма.
Не нужно позволять себя удалить через десять минут — к сожалению, так и есть. Мы хотим, чтобы нас судили в матчах 11 на 11. Есть моменты, когда нужно думать лучше, не позволять втянуть себя в хаос. Нужно сохранять ясную голову, чтобы принимать решения. В игре с «Галатасараем» мы слишком поддавались эмоциям и не сумели скрыть некоторые наши сомнения в принятии решений», — приводит слова тренера официальный сайт туринского клуба.
Матч «Ювентус» — «Комо» состоится сегодня, 21 февраля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
