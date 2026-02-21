«Кто ты и сколько зарабатываешь?» Экс-игрок «Осасуны» обвинил Роналду в высокомерии

Бывший нападающий «Осасуны» Вальтер Пандиани вспомнил о словах, сказанных ему экс-футболистом мадридского «Реала» Криштиану Роналду во время очного матча команд в 21-м туре чемпионата Испании сезона-2010/2011. В той игре команда из Памплоны победила со счётом 1:0.

«Криштиану был взбешён, потому что болельщики свистели и оскорбляли его ещё с предматчевой разминки. Когда он грубо оттолкнул Камуньяса, я подошёл и толкнул его. Его реакция была очень высокомерной, потому что он спросил меня, кто я и сколько зарабатываю.

В подтрибунном помещении [после первого тайма] продолжился конфликт с ним и Рамосом. Я был очень зол, и они тоже. Мне совсем не понравилось их поведение. Понимаю, что он был расстроен, но его манеры оставляли желать лучшего. Итоговый счёт 1:0 стал для меня величайшей наградой», — приводит слова Пандиани AS.

