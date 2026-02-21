Скидки
Футбол

Радимов: итальянский футбол в кризисе

Радимов: итальянский футбол в кризисе
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался об уровне итальянского футбола. Он считает, что футбол Италии находится в кризисе.

— Итальянский футбол в кризисе. Сборная рискует не поехать на чемпионат мира. Итальянцы много критикуют систему подготовки футболистов. Клубы за счёт легионеров где‑то ещё выезжают, но у сборной низкий уровень, — сказал Владислав Радимов в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, итальянские клубы в последние годы стали хуже играть в Лиге чемпионов. А сборная Италии не смогла напрямую выйти на ЧМ-2026 и сыграет в стыковых матчах отбора на мировое первенство.

Радимов назвал условие для того, чтобы ЦСКА стал главным фаворитом РПЛ
