Орлов — о «Зените»: цена определяет качество футболиста

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о высоких ценниках футболистов «Зенита». Он заявил, что цена определяет качество игроков.

«Цена определяет качество футболиста, и никуда не деться. В самой игре нечасто цена определяет… Но чем выше стоимость игрока на трансферном рынке — тем он лучше. Молодцы по селекционной работе. За период работы Сергея Семака потрясающие приобретения — Азмун, Иванович, Ловрен, Барриос, Ракицкий, Дзюба», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.