Дональд Трамп — Криштиану Роналду: собирай вещи скорее, ты нужен нам в Америке

Президент США Дональд Трамп обратился к нападающему саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду, ты — величайший. Ты нужен нам в Америке. Скорее собирай вещи, ты нам нужен как можно быстрее», — сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Ранее Криштиану Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. По данным СМИ, португалец был разочарован отсутствием усиления команды в зимнее трансферное окно со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который, помимо «Аль-Насра», управляет клубами «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль».

