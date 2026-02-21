«Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в защитнике «Райо Вальекано» — Конур

Центральный защитник «Райо Вальекано» Нобель Менди может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Испании. Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» рассматривают возможность подписания 21-летнего сенегальского футболиста. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

В текущем сезоне Менди провёл 15 матчей во всех соревнованиях, забив два гола. На данный момент защитник принадлежит «Бетису» и выступает за «Райо Вальекано» на правах аренды. Летом он перейдёт в мадридский клуб на постоянной основе. Рыночная цена Менди, по данным портала Transfermarkt, составляет € 6 млн.