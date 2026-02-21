Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в защитнике «Райо Вальекано» — Конур

«Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в защитнике «Райо Вальекано» — Конур
Комментарии

Центральный защитник «Райо Вальекано» Нобель Менди может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Испании. Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» рассматривают возможность подписания 21-летнего сенегальского футболиста. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

В текущем сезоне Менди провёл 15 матчей во всех соревнованиях, забив два гола. На данный момент защитник принадлежит «Бетису» и выступает за «Райо Вальекано» на правах аренды. Летом он перейдёт в мадридский клуб на постоянной основе. Рыночная цена Менди, по данным портала Transfermarkt, составляет € 6 млн.

Материалы по теме
«Мы проиграли Ла Лигу». Облак — после разгромного поражения «Атлетико» от «Райо Вальекано»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android