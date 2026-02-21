«Челси» может продать нападающего в клуб АПЛ за € 34 млн — Football Insider

«Челси» готов продать нападающего Лиама Делапа по окончании сезона, несмотря на покупку этого футболиста минувшим летом. «Эвертон» сделал форварда «синих» одной из главных трансферных целей. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб может продать 23-летнего футболиста за £ 30 млн (€ 34 млн) — сумму, за которую Делап был куплен у «Ипсвич Таун». «Челси» хочет вернуть деньги, вложенные в трансфер англичанина, и приобрести нового нападающего.

В нынешнем сезоне Делап принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: