Кафанов — о Сафонове в «ПСЖ»: все семь пропущенных мячей ложатся на плечи игроков обороны

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о семи пропущенных мячах российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в пяти матчах с момента возвращения после перелома руки. Перед этим россиянин отсутствовал в семи играх из-за травмы.

— За пять матчей пропущено семь голов. Есть такие, которые на нём?

— Абсолютно нет. Все эти семь пропущенных мячей ложатся на плечи игроков обороны.

— Что же тогда ему ставят в вину, почему такие невысокие оценки?

— Невысокие оценки — это своего рода эффект ожиданий со стороны журналистов, специалистов, но никак не следствие ошибок Матвея. Он уже приучил к тому, что начал в этом году больше выручать. И требования к нему стали завышены, — заявил Кафанов в интервью Livesport.