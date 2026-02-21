Инфантино и Трамп выделят $ 75 млн на восстановление футбола в секторе Газа — The Athletic

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп объявили о запуске крупного партнёрства, направленного на привлечение $ 75 млн для проектов по восстановлению футбольной инфраструктуры в секторе Газа. Об этом сообщает The Athletic.

Инициатива предполагает использование футбола в качестве инструмента восстановления региона. Программа включает не только финансовую поддержку строительства спортивных объектов, но и отправку мировых футбольных звёзд в зону конфликта для оказания помощи местному населению.

Об этом стало известно во время первого заседания «Совета мира» — нового дипломатического органа, созданного администрацией Трампа для урегулирования глобальных конфликтов. В рамках плана футбольные легенды со всего мира посетят Газу с дипломатическими миссиями, стремясь вдохновить молодёжь и привлечь внимание к гуманитарным потребностям региона. Ожидается, что эти визиты помогут не только в восстановлении футбольной культуры, но и в улучшении условий жизни местных жителей.