Радимов оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита» и назвал главного фаворита РПЛ

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. В текущую паузу состав команды усилили защитник Игорь Дивеев из ЦСКА, полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино» и нападающий Джон Дуран из «Аль-Насра».

«Зенит» усилился хорошо. Ему был необходим нападающий, который будет забивать голы. Приобретение Дурана может помочь «Зениту» в этом. На данный момент фаворит РПЛ «Краснодар», у него больше всех очков», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги перед стартом весенней части чемпионата. В активе команды 39 очков. «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 40 очками.

