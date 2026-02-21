Скидки
Главная Футбол Новости

«Атлетико» начал работу над трансфером форварда «Страсбурга» — Конур

«Атлетико» начал работу над трансфером форварда «Страсбурга» — Конур
Комментарии

Центральный нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли стал приоритетной трансферной целью мадридского «Атлетико». Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, французский клуб оценивает стоимость своего форварда в € 50 млн. Утверждается, что «матрасники» уже начали работу над возможным трансфером Паничелли.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец провёл 31 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт Паничелли со «Страсбургом» действует до 2030 года. Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в € 25 млн.

