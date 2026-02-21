Руни заявил, что Слоту не хватает ауры, чтобы тренировать «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение, что главному тренеру «Ливерпулю» Арне Слоту не хватает ауры, чтобы возглавлять мерсисайдцев после Юргена Клоппа.

«Странно, не правда ли, когда говорят, что Слот продолжает проходить прослушивание, чтобы сохранить работу, хотя только недавно он выиграл Премьер-лигу.

Я встречался с ним пару раз, но мне просто не кажется, что у него есть особая аура для «Ливерпуля». Возможно, это связано с тем, что Слот сменил Юргена Клоппа на посту тренера. [Заменить Клоппа] это сложно для кого бы то ни было. Но я думаю, что у него [Слота] нет необходимой ауры», — приводит слова Руни Goal.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. После 26 туров нынешнего сезона команда Слота набрала 42 очка и занимает шестое место.

