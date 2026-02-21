Скидки
Главная Футбол Новости

Сочи — Актобе, результат матча 21 февраля 2026, счёт 3:0, товарищеский матч

«Сочи» разгромил «Актобе» в товарищеском матче. У Игнатова дубль, Нани вышел на замену
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней частью сезона между «Сочи» и казахстанским «Актобе». Команды играли в городе Белек (Турция). Разгромную победу со счётом 3:0 праздновали футболисты клуба Мир Российской Премьер-Лиги.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
3 : 0
Актобе
Актобе, Казахстан
1:0 Игнатов – 7'     2:0 Зиньковский – 35'     3:0 Игнатов – 80'    

На седьмой минуте нападающий «горожан» Михаил Игнатов открыл счёт в матче. На 35-й минуте вингер Антон Зиньковский удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте Игнатов оформил дубль. Португальский форвард «Актобе» Луиш Нани вышел на замену во второй половине игры.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды девять очков в 18 играх. Отставание от зоны переходных матчей составляет пять очков.

Комментарии
