«Сочи» разгромил «Актобе» в товарищеском матче. У Игнатова дубль, Нани вышел на замену

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней частью сезона между «Сочи» и казахстанским «Актобе». Команды играли в городе Белек (Турция). Разгромную победу со счётом 3:0 праздновали футболисты клуба Мир Российской Премьер-Лиги.

На седьмой минуте нападающий «горожан» Михаил Игнатов открыл счёт в матче. На 35-й минуте вингер Антон Зиньковский удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте Игнатов оформил дубль. Португальский форвард «Актобе» Луиш Нани вышел на замену во второй половине игры.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды девять очков в 18 играх. Отставание от зоны переходных матчей составляет пять очков.