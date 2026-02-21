Слот ответил Руни, заявившему о нехватке у тренера ауры, чтобы возглавлять «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на слова бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, заявившего о нехватке у нидерландского специалиста ауры для работы в стане «красных». При этом экс-футболист сравнил Слота с Юргеном Клоппом.

«Мы все разные. Единственное, что объединяет нас с Юргеном, — это победа в АПЛ. Неплохо, правда? Я думаю, чем больше побед у тренера, тем больше у него аура. Не знаю, согласны ли вы с Уэйном Руни, но если бы это было общепринятым мнением, то, думаю, люди сказали бы, что в минувшем сезоне у меня было больше ауры, чем в нынешнем.

Но, возможно, он единственный, кто так считает, не знаю. Я слышу о таком впервые, но, думаю, справедливо будет сказать, что у Юргена определённо есть особая аура. Могу говорить о нём, не о себе, но у него она определённо была. Но у тренера с победами тоже есть аура», — приводит слова Слота Goal.

