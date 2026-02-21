Скидки
Футбол

Кержаков — о своей тренерской карьере: во всех клубах я добивался результата

Кержаков — о своей тренерской карьере: во всех клубах я добивался результата
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о своей тренерской карьере. Специалист работал в юношеских сборных России, «Томи», «Пари НН», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» из Суботицы и казахстанском «Кайрате». С сентября 2024-го Кержаков остаётся без клуба.

«По факту во всех клубах и во всех командах, в которых я работал, я всегда добивался результата. Юношеская сборная, когда я её взял, не прошла первый квалификационный раунд. Через два года мы прошли квалификационный раунд. Когда я принимал сборную, мне сказали, что шансов у меня нет, но не суть.

Потом у меня Томск был. Я принял команду, когда у них было 11 матчей и три очка. То есть они были на последнем месте. Мы спаслись. Потом был Нижний Новгород. Команда с самым маленьким бюджетом. Её по факту причисляли к аутсайдерам официально до начала чемпионата. Все думали, что мы займём 16-е место. Мы заняли 11-е место.

«Спартак» Суботица — я пришёл в команду, которая за 30 матчей чемпионата набрала 24 очка. Меня уволили после 14 туров, у команды было 16 очков. То есть у них никогда столько не было очков до этого в двух сезонах. Но президент сказал, что мы не выиграли четыре игры, команде нужен рефрешинг. Это такая история сербская, у них очень часто меняются тренеры», — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

