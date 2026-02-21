«Рома» и «Боруссия» вступили в борьбу за защитника «Борнмута» — Скира

Борьба за аргентинского центрального защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси усиливается, в список претендентов на игрока добавились «Рома» и дортмундская «Боруссия». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Агенты Сенеси на этой неделе провели встречи с представителями обоих клубов, после недавних переговоров с «Ювентусом». Ранее также сообщалось о заинтересованности в игроке со стороны «Барселоны».

Сенеси отклонил предложение «Борнмута» о продлении контракта. Игрок дал понять руководству клуба, что не намерен оставаться на стадионе «Виталити» и готов к уходу. «Ювентус» рассматривает его как замену для своих стареющих защитников, тогда как «Рома» и «Боруссия» стремятся усилить состав перед Лигой чемпионов без значительных затрат.

В этом сезоне Сенеси провёл 27 матчей за «Борнмут» во всех соревнованиях и сделал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, его текущая стоимость составляет € 22 млн.