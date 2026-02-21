Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» и «Боруссия» вступили в борьбу за защитника «Борнмута» — Скира

«Рома» и «Боруссия» вступили в борьбу за защитника «Борнмута» — Скира
Комментарии

Борьба за аргентинского центрального защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси усиливается, в список претендентов на игрока добавились «Рома» и дортмундская «Боруссия». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Агенты Сенеси на этой неделе провели встречи с представителями обоих клубов, после недавних переговоров с «Ювентусом». Ранее также сообщалось о заинтересованности в игроке со стороны «Барселоны».

Сенеси отклонил предложение «Борнмута» о продлении контракта. Игрок дал понять руководству клуба, что не намерен оставаться на стадионе «Виталити» и готов к уходу. «Ювентус» рассматривает его как замену для своих стареющих защитников, тогда как «Рома» и «Боруссия» стремятся усилить состав перед Лигой чемпионов без значительных затрат.

В этом сезоне Сенеси провёл 27 матчей за «Борнмут» во всех соревнованиях и сделал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, его текущая стоимость составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Кассано: мне нравится футбол Гасперини, но не нравится, как играет «Рома»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android