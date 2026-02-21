«Знаю почему, но не хочу говорить». Кержаков — о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос о назначении на пост главного тренера «Урала» экс-игрока ЦСКА Василия Березуцкого. Специалист возглавил команду в декабре 2025-го. Ранее сообщалось, что на вакантную должность рассматривали Кержакова.
— Как вы думаете, почему в истории с «Уралом» выбрали Березуцкого, а не вас?
— Я знаю, но не хочу об этом говорить.
— Какая-то тоже мутная история?
— Я знаю, но не буду об этом говорить. И некоторые люди знают тоже, почему это произошло. Но я просто не буду об этом говорить.
— А вы были готовы поехать?
— Да, конечно, мы уже всё обсудили и практически договорились во всём.
— И потом вдруг всплыл Березуцкий?
— Ну да, — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале Fonbet.