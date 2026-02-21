Скидки
Главная Футбол Новости

«Реал» доволен обращением Арбелоа со звёздами, Алонсо слишком много требовал — источник

«Реал» доволен обращением Арбелоа со звёздами, Алонсо слишком много требовал — источник
Комментарии

В мадридском «Реале» «очень довольны» обращением главного тренера команды Альваро Арбелоа со звёздными футболистами. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, испанский специалист даёт игрокам «сливочных» свободу действий и небольшое количество указаний.

Подчёркивается, что в «Реале» считают Хаби Алонсо прекрасным тренером, однако он слишком много требовал от лидеров «Королевского клуба», к чему они не привыкли.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом. 13 января «Реал» возглавил Арбелоа.

Комментарии
