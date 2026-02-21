Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Александр Кержаков вспомнил, как мог перейти в «Спартак»

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился воспоминаниями, как перед переходом в «Севилью» мог оказаться в «Спартаке» или «Бетисе».

— У вас когда-нибудь были разговоры реальные о переходе в «Спартак»?
— Ну, в 2006 году так закидывали перед «Севильей».

— А в тот момент, кроме «Севильи», ещё что-то было?
— Была очень интересная история, что где-то за неделю-две до того, как мне нужно было ехать в «Севилью» на подписание, мне сказали, что «Бетис» хочет меня подписать.

— Но вы не хотели туда идти?
— Ну как? Я же с «Севильей» общался полгода.

— А «Спартак» выходил тогда, аккуратно прощупывал почву просто?
— Ну да.

— И что вы сказали?
— Я был настроен поехать в «Севилью». Ну, я бы тогда уж остался в «Зените», а не перешёл в «Спартак». Это, по сути, шанс всей твоей жизни, может быть, последний или единственный. И им не воспользоваться — потом можно было долго сожалеть, — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

