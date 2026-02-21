Владимир Быстров объяснил, почему отказался переходить в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал, как им интересовали клубы английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Астон Вилла», а также объяснил, почему отказался от возможного перехода.

— У тебя были возможности поехать за границу?

— Были.

— И ты сожалеешь, что не получилось?

— Нет. Никогда в жизни не хотел уйти. В Англию только звали, по-моему, в «Спартаке» в порядке сезон отыграл, и был, по-моему, кто-то, «Астон Вилла», «Ливерпуль». Там прямо пошли разговоры, я сказал: «Нет».

— Как можно не хотеть поехать играть за «Ливерпуль»?

— Я же сказал, что никогда не хотел уйти в Европу. Никогда не было такой мысли, — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале Fonbet.