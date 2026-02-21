Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Эдди Хау: «Манчестер Сити» остаётся эталоном в АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал предстоящую встречу с «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура АПЛ. Это будет четвёртая игра команд в текущем сезоне.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
«Думаю, каждый раз, когда мы играем [с «Манчестер Сити»], мы узнаём что-то новое о себе и своей игре. На протяжении многих лет они были эталоном в Премьер-лиге.

Думаю, что из этого можно извлечь пользу, и именно к этому мы стремимся, поэтому, когда мы играем с другими командами, мы стараемся развиваться и совершенствоваться.

Я думаю, они показывают отличную игру под руководством выдающегося менеджера. Они продолжают оставаться эталоном», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Матч между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 21 февраля, на стадионе «Этихад». После 26 туров АПЛ «горожане» занимают вторую строчку турнирной таблицы с 53 очками. «Сороки» располагаются на 10-й строчке, команда заработала 36 очков в 26 встречах.

