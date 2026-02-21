Скидки
Саудовцы готовы заплатить € 40 млн за переход полузащитника «Барселоны» — 365Scores

Комментарии

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) включил полузащитника «Барселоны» Марка Касадо в список футболистов, которые могли бы присоединиться к местному чемпионату в следующем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на 365Scores.

По информации источника, в ближайшие дни представители PIF хотят организовать встречу с окружением 22-летнего игрока с целью обсудить его готовность к переезду в Саудовскую Аравию. PIF готов предложить € 40 млн за переход Касадо. Подчёркивается, что эта сумма способна существенно улучшить финансовое положение «Барселоны».

В нынешнем сезоне Касадо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
