Александр Кержаков рассказал, как отказался от перехода в «Ливерпуль» Рафаэля Бенитеса

Бывший нападающий «Зенита» и «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как в 2010 году мог перейти в английский «Ливерпуль», который тогда тренировал испанец Рафаэль Бенитес.

«В 2010 году, когда я зимой уже шёл к офису «Зенита» подписывать контракт, мне позвонили и говорят: «Слушай, есть возможность и интерес у «Ливерпуля», у Рафы Бенитеса». Я говорю: «Ну, я иду уже подписывать, шансов никаких нет, я уже договорился».

Я так понимаю, что Воронин уходил как раз в «Динамо» и, наверное, освобождалось вот это место одно, может быть, не основного», — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале Fonbet.